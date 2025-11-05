Durante la notte scorsa, a Dolianova, un giovane disoccupato di 18 anni è stato arrestato dai Carabinieri della locale stazione con l'accusa di detenzione di droga con l'intento di spaccio. Nonostante non avesse precedenti penali, il ragazzo era già sotto osservazione per sospetti legati al traffico di stupefacenti nel territorio.



I militari hanno deciso di controllare il giovane quando lo hanno visto girovagare a piedi in via Trieste intorno alle 3:00 del mattino, confermando così le segnalazioni ricevute in precedenza. Durante la perquisizione, è stato trovato in possesso di hashish e marijuana, insieme a denaro presumibilmente guadagnato dalla vendita di droga. Ulteriori sostanze stupefacenti e materiale per il confezionamento sono stati scoperti durante la successiva perquisizione domiciliare e sequestrati.



L'autorità giudiziaria è stata informata dell'accaduto e l'arrestato è stato trattenuto in attesa del processo con rito direttissimo che si terrà nella stessa giornata.