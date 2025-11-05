Momenti di tensione durante la mattina di oggi, mercoledì 5 novembre, a Selargius, dove attorno alle 9:20, i Carabinieri sono stati chiamati in via Toscana per la presenza di una valigia sospetta trovata abbandonata da un residente.



Per precauzione, l'area è stata immediatamente isolata e messa in sicurezza mentre gli artificieri sono accorsi per esaminare l'oggetto. Dopo un'accurata ispezione utilizzando tecniche specializzate, è stato confermato che si trattava di un falso allarme poiché all'interno della valigia c'erano solo effetti personali, senza tracce di esplosivi, incendiari o sostanze chimiche.



Sono attualmente in corso indagini per determinare se la valigia sia stata rubata e abbandonata o semplicemente dimenticata sul posto.



