Durante la notte scorsa, i Carabinieri della Stazione di Selargius hanno identificato un giovane di 22 anni, disoccupato e sospettato di detenere sostanze stupefacenti con l'intento di spacciarle. Il controllo è avvenuto intorno alle 3:00 in via degli Asfodeli, dove il giovane è stato trovato in possesso di 15 grammi di hashish suddivisi in dosi, 735 euro in contanti ritenuti provento illecito e un bilancino di precisione. Tutti gli oggetti sono stati sequestrati in attesa di ulteriori accertamenti tecnici da parte delle autorità competenti.



Nel corso della stessa operazione, quattro giovani tra i 22 e i 27 anni, residenti a Cagliari, Quartu Sant'Elena e Selargius, sono stati segnalati alla Prefettura di Cagliari come consumatori di droghe leggere, essendo stati trovati in possesso di piccole quantità di hashish e marijuana.

