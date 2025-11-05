I Carabinieri sono intervenuti nella serata di ieri, martedì 4 novembre, in via Torino a Sant'Antioco dopo la segnalazione di un cittadino riguardo a movimenti sospetti in un'abitazione privata.



All'arrivo sul posto, i militari hanno sorpreso un uomo che cercava di fuggire scavalcando il cancello dell'abitazione. L'uomo, un disoccupato di 30 anni residente a Sant’Antioco e già noto alle autorità, è stato bloccato, perquisito, e trovato in possesso di una pistola scacciacani, 100 euro in contanti e gioielli d'oro del valore di circa 5mila euro, rubati poco prima dalla casa di un pensionato locale. Tutti gli oggetti rubati sono stati recuperati e restituiti al legittimo proprietario.



Dopo le procedure di rito, l'uomo è stato trattenuto nella camera di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Carbonia in attesa dell'udienza di convalida prevista per la mattinata successiva.





