Alghero pronta a festeggiare Capodanno 2026 con "Tutta l'Italia" in piazza: sarà il celebre dj Gabry Ponte a infiammare l'evento di San Silvestro che si terrà nel suggestivo scenario del piazzale della Pace.



Il sindaco Raimondo Cacciotto e il presidente della Fondazione Alghero, Graziano Porcu, hanno presentato oggi il programma ricco di eventi che accoglierà il nuovo anno. L'inizio dei festeggiamenti è fissato per il 29 dicembre con il concerto di Raf, noto cantautore italiano che vanta una carriera di 40 anni e ben 14 album all'attivo.



Il 30 dicembre sarà la volta di due giovani talenti che si esibiranno sul palco del piazzale della Pace: il pugliese Kid Yugi e il rapper sassarese Low-Red, conosciuto anche come Mario Serra, leader del gruppo Nuova Sardegna.



Gabry Ponte, il rinomato dj e produttore discografico, noto anche per il successo di brani come "Tutta l'Italia", sarà invece il responsabile di accendere l'atmosfera della piazza fino al fatidico countdown di mezzanotte.



Con un incredibile palmares che include tre Dischi di Diamante, 50 di Platino e 29 d'Oro, senza dimenticare i 6 miliardi di stream totali e i 17 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, Gabry Ponte si prepara a offrire uno spettacolo indimenticabile ad Alghero.

"Vogliamo offrire ad Alghero e ai suoi ospiti un Capodanno senza precedenti", ha detto il presidente della Fondazione, Graziano Porcu. "Tre serate di musica, spettacolo e divertimento inserite in un mese intero di eventi diffusi, pensati per rendere la città viva e accogliente durante tutte le festività".