"La Giunta Todde vuole stabilire il record, non invidiabile, del maggior numero di leggi impugnate dal Governo nel minor tempo possibile". Paolo Truzzu, capogruppo di Fratelli d'Italia, torna all'attacco dopo la decisione del Consiglio dei ministridi impugnare davanti alla Corte Costituzionale il provvedimento che implementa in Sardegna il Salva casa.

"E - precisa Truzzu - non si tratta di provvedimenti legislativi di poco conto, stiamo parlando di Energia, Sanità, Trasporti e Urbanistica. Per quanto riguarda il 'Salva Casa', in Aula abbiamo provato a dare il nostro contributo per il miglioramento di una legge regionale che non teneva conto del valore di un provvedimento nazionale finalizzato a dare risposte immediate e concrete alle esigenze di cittadini, imprese e professionisti, indispensabili per favorire e supportare il recupero del patrimonio edilizio".

"E avevamo denunciato come un mancato recepimento con una semplice circolare, come già fatto in altre Regioni, e le ulteriori modifiche apportate dalla Giunta avrebbero esposto la legge ‘Salva Casa’ all'impugnazione e così è stato”, conclude Truzzu.