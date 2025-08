Tragedia questa mattina lungo la strada provinciale 17, in località Is Piscareddus, tra Porto Sa Ruxi e Capo Boi, nel territorio di Villasimius. Un motociclista ha perso la vita a seguito di un violento incidente, avvenuto per cause ancora in corso di accertamento.

La vittima è Luca Rivera. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada.

L’allarme è scattato intorno alle 10:00. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area. Presenti anche le forze dell’ordine e i soccorsi, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del motociclista.