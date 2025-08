È stato trovato disteso sul letto con una freccia conficcata nel cranio, ma ancora fortunatamente cosciente, un 64anne di Ancona, attualmente ricoverato all'ospedale di Torrette.

I familiari, preoccupati per la sua irreperibilità da due giorni, hanno chiamato il numero di emergenza 112, portando all'intervento di diverse autorità tra cui carabinieri, vigili del fuoco e soccorso medico. I vigili del fuoco sono stati costretti a entrare nella casa dell'uomo forzando l'ingresso dell'abitazione dove poi lo hanno scoperto ferito. Come riporta Tg Com 24, il dardo sarebbe stato scagliato da una balestra che l'uomo deteneva regolarmente in casa.

Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze dell'accaduto, esaminando tutte le possibili ipotesi dall'incidente domestico al gesto volontario. L'appartamento è stato sigillato per consentire ulteriori accertamenti.