L'Azienda Regionale per l'Emergenza Urgenza ha recentemente aggiunto sei nuove postazioni di base al sistema di emergenza, in linea con la sua missione e le direttive regionali. Queste nuove postazioni si integrano nella rete territoriale del servizio di soccorso sanitario pre-ospedaliero 118, che è operativo tutto l'anno.Nella zona della ASL Cagliari, da metà luglio è attivo un mezzo di soccorso di base a Nurri, con disponibilità 24 ore su 24, mentre dal 1° agosto a Cagliari, nel quartiere Cep, il servizio è attivo per 12 ore al giorno, dalle 8:00 alle 20:00.La ASL di Oristano ha visto l'apertura di due nuove postazioni di base. A partire dall'1 agosto, sono operative dalle 8:00 alle 20:00 nei Comuni di Ruinas e Seneghe.Nella zona della ASL Nuoro, è in procinto di essere aperta una nuova base del mezzo di soccorso a Desulo, con orario diurno dalle 8:00 alle 20:00.Infine, nella zona della ASL Gallura, una nuova postazione di ambulanza di base è stata attivata a Monti dal 14 luglio 2025.Questo costituisce la prima fase dell'attuazione del nuovo piano di riorganizzazione della rete territoriale dei mezzi e degli equipaggi del servizio di soccorso sanitario pre-ospedaliero 118, avviato sotto la guida del Commissario Straordinario Angelo Maria Serusi, in conformità alla Legge Regionale n. 8 del 11 marzo 2025, che stabilisce le linee guida per l'adeguamento dell'assetto organizzativo e istituzionale del sistema sanitario regionale.