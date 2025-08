È stato arrestato nel Regno Unito lo scorso 31 luglio un uomo di 34 anni, nato a Carbonia, destinatario di un mandato d’arresto emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari. La notizia è stata comunicata dai Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari, a seguito dell’informazione pervenuta dalle autorità britanniche.

L’uomo, da tempo irreperibile, era stato compiutamente localizzato all’estero dai militari del Nucleo Investigativo – Squadra Catturandi. Le attività svolte hanno consentito l’attivazione del canale di cooperazione internazionale e la successiva cattura.

Il provvedimento è stato eseguito in esecuzione di una condanna definitiva a 7 anni e 6 mesi di reclusione per la partecipazione, come riferito dai militari, a un episodio di violenza sessuale di gruppo avvenuto a Cagliari, ai danni di una turista.