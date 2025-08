A seguito della vicenda che ha visto otto casi di intossicazione alimentare, riconducibile probabilmente al botulino, per aver mangiato dei tacos con la salsa guacamole durante la Fiesta Latina che si è tenuta dal 22 al 25 luglio a Monserrato, e "in attesa che le autorità competenti effettuino gli opportuni accertamenti sulla salsa guacamole interessata e su tutti ingredienti utilizzati al fine di verificarne la conformità", Metro Italia ha ritirato dal commercio "in via precauzionale" la "Polpa di Avocado a marchio Metro Chef utilizzata nella preparazione della ricetta". Come si legge nei due avvisi del 1° agosto sono state ritirate le confezioni da un chilogrammo dei lotti LI4218 e LI4213 di un produttore del Perù per "Possibile presenza di tossina botulinica".

"La qualità e la sicurezza dei prodotti sono, infatti, per Metro una priorità assoluta: l'azienda ha tempestivamente adottato tutte le misure necessarie per tutelare la salute dei clienti, allertandoli dell'accaduto, nel pieno rispetto della normativa vigente - fa sapere l'azienda della Gdo e Horeca - Metro è in costante contatto con le autorità locali, forniremo aggiornamenti appena disponibili".

Nel frattempo, mentre tre dei quattro pazienti ricoverati nel reparto di Neurologia dell'ospedale Brotzu di Cagliari sono stati dimessi, l'inchiesta in corso condotta dalla procura di Cagliari continua. È stato aggiunto il nome dell'organizzatore della Fiesta Latina nell'elenco degli indagati, anche se ancora - come conferma all'ANSA l'avvocato Maurizio Mereu che lo rappresenta - non è arrivata la notifica.

Allo stesso tempo, non sono ancora arrivate informazioni che confermino che si sia tratto effettivamente di intossicazione da botulino. Da quanto si apprende mercoledì all'Istituto superiore di Sanità saranno eseguite le analisi sui campioni prelevati dalle confezioni di salsa guacamole sequestrate dai carabinieri del Nas.