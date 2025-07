La Commissione Politiche agricole della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta odierna, ha accolto all’unanimità l’istanza presentata dalla Regione Sardegna per promuovere un’iniziativa condivisa da sottoporre al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste.

L’iniziativa mira a presentare una richiesta unitaria a livello nazionale, coinvolgendo l’intero sistema regionale, per sollecitare il Governo ad attivare fondi straordinari e strumenti di supporto a tutela della filiera zootecnica italiana nell’ambito dell’emergenza Dermatite nodulare che sta colpendo i bovini.

“Ringrazio i colleghi delle altre Regioni per aver condiviso e sostenuto la nostra proposta – ha dichiarato l’assessore dell’Agricoltura Gian Franco Satta –. È un segnale forte di unità istituzionale, che va nella direzione giusta: sostenere un settore strategico in un momento di emergenza nazionale. Ora confidiamo in un rapido riscontro da parte del Ministero, con l’adozione di misure straordinarie e risorse dedicate”.

L’obiettivo è fornire risposte concrete alle aziende del comparto zootecnico, duramente colpite dalla diffusione della dermatite nodulare bovina, con conseguenze significative come il blocco della movimentazione dei capi e l’aumento dei costi di gestione a carico degli allevatori.