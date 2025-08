Il processo d'appello relativo alla decadenza della presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, si terrà a Cagliari il prossimo 7 novembre. Lo comunica Giuseppe Frau, presidente della giunta per le elezioni del Parlamento regionale. L'apertura del processo è stata preceduta da una seduta straordinaria convocata in risposta alla diffida presentata da Piero Maieli di Forza Italia nei confronti del presidente dell'organismo affinché convochi urgentemente una nuova sessione per adottare i provvedimenti necessari per dichiarare la decadenza di Todde.

Gli avvocati di Alessandra Todde avevano depositato il 26 giugno scorso presso la Corte d'Appello di Cagliari una citazione contro la sentenza emessa dal Tribunale della città il 28 maggio sul caso della sua decadenza. Inizialmente, il Tribunale aveva confermato l'ordinanza di decadenza della governatrice Todde, sanzionandola con 40mila euro e trasmettendo gli atti al Consiglio regionale per presunte irregolarità nel rendiconto dei finanziamenti e delle spese elettorali legate alla campagna del 2024.

L'udienza pubblica davanti alla Corte Costituzionale per discutere i ricorsi relativi al conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato riguardanti la decadenza di Alessandra Todde è stata fissata per il 24 settembre. Questi ricorsi sono stati presentati dalla Giunta e dal Consiglio regionale, con il governo che ha espresso la sua intenzione di difendersi in tribunale su questa questione.