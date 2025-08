Nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 31 luglio, i Carabinieri della Sezione Operativa di Olbia hanno eseguito una perquisizione presso una struttura ricettiva nel centro abitato, in base a un decreto emesso dalla Procura della Repubblica di Tempio Pausania.

Durante l'operazione è stato ritrovato un orologio di lusso della marca Patek Philippe, che era stato rubato il giorno prima da un turista straniero a Cannigione, mentre stava tornando al suo hotel. Il ritrovamento della merce rubata è il risultato delle indagini condotte sotto la supervisione del Procuratore della Repubblica di Tempio Pausania, dopo l'arresto di tre sospettati avvenuto la notte del 30 luglio. I tre indiziati, di origine magrebina, sono stati ritenuti responsabili, in collaborazione, anche di un altro furto di un orologio di lusso a Porto Cervo il 23 luglio.

Le verifiche dei Carabinieri hanno permesso di individuare l'appartamento noleggiato dai presunti colpevoli durante il loro soggiorno in Sardegna, dove l'orologio è stato scoperto nascosto all'interno di un trolley in una stanza destinata al deposito bagagli. Le indagini sono ancora in corso per determinare il coinvolgimento dei fermati in altri furti avvenuti recentemente e per identificare eventuali complici aggiuntivi.