La Polizia di Stato di Cagliari ha smantellato un'attività di spaccio presente in due piazze del quartiere San Michele, gestita, come riferito gli agenti, da un cagliaritano di 36 anni che coinvolgeva tre minori nelle sue operazioni.

L'uomo, precedentemente arrestato per possesso di hashish e marijuana, nonostante la misura cautelare che lo obbligava a presentarsi alla polizia giudiziaria, aveva continuato le sue attività illegali con la collaborazione dei giovani.

Durante i servizi di osservazione, la Squadra Mobile di Cagliari ha documentato oltre 100 vendite in soli due giorni, sequestrando cocaina, hashish e denaro contante proveniente dalla vendita di droga. Emergono anche segnalazioni riguardanti il coinvolgimento di altri minori nel traffico di droga, su cui si concentreranno ulteriori indagini per garantirne la protezione.

Il 36enne è stato portato in carcere in attesa del giudizio di convalida per il reato di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, aggravato dall'implicazione dei minori. Le segnalazioni dei cittadini sul portale della Polizia di Stato "Youpol" hanno svolto un ruolo fondamentale nell'operazione, evidenziando la preoccupazione e l'indignazione della comunità per la presenza di spacciatori nell'area.

L'arresto dell'uomo e la denuncia dei minori rappresentano una risposta efficace contro lo spaccio al dettaglio e l'utilizzo di minori nelle operazioni illegali.