Non ha comunicato alla Questura di Sassari, per un periodo prolungato, le presenze nel Bad & Breakfast che gestiva, commettendo una violazione relativa alla registrazione degli ospiti, ed è stato quindi denunciato.

Durante la stagione estiva, la Polizia di Stato continua a svolgere i servizi di Polizia Amministrativa nel Comune di Alghero per promuovere la prevenzione e il rispetto delle regole. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza hanno recentemente ispezionato diverse strutture ricettive, inclusi Bed & Breakfast, utilizzando osservazioni e verifiche specifiche per garantire il rispetto delle normative, in particolare per quanto riguarda la corretta registrazione degli ospiti tramite il portale "Alloggiati Web".

Tali controlli hanno portato quindi alla scoperta della violazione per cui uno dei gestori è stato denunciato.