L'ultima riunione del Consiglio della Camera di Commercio di Sassari per il quinquennio 2020-2025 ha rappresentato un momento di valutazione e riflessione sui progressi compiuti e sul percorso intrapreso dall'Ente negli ultimi cinque anni.

Durante l'incontro si è evidenziato il successo ottenuto sia nella gestione oculata del bilancio, sia nella qualità e nell'impatto dei numerosi progetti avviati e potenziati nel corso del quinquennio. Diversi interventi hanno sottolineato l'efficacia dell'azione politica del Consiglio e dell'impegno amministrativo della Camera di Commercio. È stato elogiato il modo trasversale con cui sono stati tradotte le strategie in azioni concrete a vantaggio del sistema imprenditoriale, che ha dimostrato di recepire le indicazioni camerali.

Il presidente della Camera di Commercio di Sassari, Stefano Visconti, insieme alla sua giunta camerale ha sottolineato i punti di forza dell'Ente, che ha iniziato la sua attività in un periodo difficile durante la pandemia. L'Ente ha sostenuto attivamente le imprese con azioni efficaci e continue, in pieno accordo con il Consiglio.

Le Associazioni di categoria che compongono il Consiglio hanno svolto un ruolo cruciale in questo percorso di collaborazione per il bene del territorio e delle imprese del Nord Sardegna. La fase politica si è integrata efficacemente con quella amministrativa, come sottolineato dal Segretario Generale Pietro Esposito. Gli uffici hanno conseguito importanti risultati grazie al costante impegno su tutti i fronti, a beneficio degli imprenditori e delle aziende.

"Questi cinque anni sono stati un percorso intenso e proficuo, segnato da sfide complesse ma anche da straordinarie opportunità e obiettivi raggiunti," ha dichiarato il Presidente Stefano Visconti. "I risultati raggiunti, sia sul fronte del bilancio che sulla qualità dei progetti, numerosi e continui, testimoniano il valore del lavoro di squadra. Voglio esprimere la mia più profonda gratitudine a tutti i componenti del Consiglio e alle Associazioni di categoria: la loro piena collaborazione è stata la vera forza motrice che ci ha permesso di agire nell'esclusivo interesse del territorio e delle imprese del Nord Sardegna, gettando basi solide per il futuro. E insieme a loro anche a tutto lo staff camerale sempre competente e puntuale in ogni azione in tutti i settori e ambiti di azione: questo esprime la qualità di un ente performante nella sua globalità e di sicuro virtuoso. Elemento che merita di essere sottolineato. Lasciamo una Camera di Commercio forte nei suoi elementi fondamentali, obiettivo principale per continuare a crescere."

Promocamera, l'azienda speciale della Camera di Commercio, ha confermato l'importanza delle sue iniziative nel settore formativo e dell'internazionalizzazione, come sottolineato dal presidente Francesco Carboni. Un ruolo significativo è stato svolto da Assonautica Nord Sardegna, guidata da Giovanni Conoci, nel settore nautico, supportando una filiera in espansione.

Numerosi progetti e azioni sono stati realizzati, tra cui i voucher per il commercio e la partecipazione a eventi e fiere, insieme a iniziative formative. Salude&Trigu ha avuto un impatto significativo nel nord Sardegna, promuovendo eventi e attivando un circolo virtuoso nell'offerta turistica. Si è anche dedicata grande attenzione all'innovazione territoriale con l'Innovation Lab, che ha avviato progetti come Vetrine 4.0, contribuendo alla diffusione di conoscenze e visioni per lo sviluppo locale.

In particolare, il progetto Pnrr, Hub4Fin, si rivolge alle imprese interessate all'innovazione e all'uso di strumenti di finanza alternativa, rappresentando un'unicità a livello nazionale. Il quinquennio 2020-2025 dell'ente camerale si conclude con un bilancio estremamente positivo, lasciando una eredità di buone pratiche e un chiaro impegno per la crescita e l'innovazione del territorio.