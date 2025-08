Attimi di puro terrore per la giornalista sportiva cagliaritana Eleonora Boi, che si trova a Porto Rico con la famiglia. La donna, 39 anni, nel pomeriggio del 31 luglio è stata attaccata e morsa alla gamba da uno squalo sulla spiaggia di Isla Verde, nel nord del Paese dell'America Latina.

DRAMMA SFIORATO

Eleonora Boi, moglie del cestista azzurro Danilo Gallinari, è incinta del terzo figlio dopo aver dato alla luce Anastasia, 5 anni, e Rodolfo 2. La giornalista sarda è stata subito medicata alla gamba ferita e poi trasferita al Centro Medico Rio Piedras.

Secondo la stampa locale, le sue condizioni di salute sarebbero stabili e non correrebbe particolari pericoli. La nota giornalista (oltre 700mila followers su Instagram) si trovava in acqua quando uno squalo che si trovava nei paraggi l’ha morsa alla coscia destra causandole una profonda ferita all'arto. I soccorsi sono stati tempestivi e la 39enne è stata trasportata rapidamente in ospedale.

La coppia si trova a Porto Rico dove da gennaio il cestista, che milita nella squadra locale Vaq. de Bayamón dopo una lunga esperienza in NBA, è impegnato in questi giorni nei playoff del campionato di basket. Né la giornalista né il marito Danilo Gallinari hanno rilasciato ancora dichiarazioni in merito all'accaduto.

CHI È ELEONORA BOI

Eleonora Boi è una nota giornalista sportiva italiana, nata a Cagliari il 21 luglio 1986. Laureata in Scienze Politiche, ha iniziato la carriera professionale scrivendo per Emme2. Poi il trasferimento a Milano, dove è divenuta volto di Sportitalia.

Nel 2013 ha avviato una nuova collaborazione a Speciale Calciomercato, prendendo poi parte a Quelli che il calcio su Rai Due. Nel 2014 ha condotto SI Basket.

La svolta arriva con l'approdo a Sport Mediaset, dove Eleonora Boi ha condotto il post-serata della Champions League. Poi l'addio a Canale 5 per puntare su progetti digitali su Instagram e Twitch.