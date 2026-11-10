"Matteo Salvini ha mantenuto l’impegno preso con la Sardegna. Il decreto-legge Infrastrutture, approvato ieri dal Consiglio dei ministri, prevede fino a 10 milioni di euro per il 2026 per fronteggiare il caro carburante e sostenere i voli in continuità territoriale. Ringrazio il ministro per l’attenzione che continua a riservare alla nostra Isola e per essere intervenuto in un momento di grande difficoltà".

Sono le parole i Michele Pais, ex presidente del Consiglio regionale e consigliere comunale di Alghero della Lega, che ringrazia il ministro Matteo Salvini, e sollecita una maggiore collaborazione tra Governo e Regione.

Pais richiama la necessità di un coordinamento istituzionale per affrontare l'aumento dei costi del carburante e tutelare il diritto alla mobilità dei cittadini sardi.

"Oggi è necessaria la massima collaborazione tra i vari livelli istituzionali e, in questo senso il Governo ha scelto di intervenire con responsabilità, nell’interesse dei sardi e a sostegno di una Giunta regionale in evidente affanno. Di fronte a un aumento eccezionale del prezzo del carburante, gli atteggiamenti muscolari rischiano solamente di compromettere il diritto alla mobilità dei sardi. Servono confronto con i vettori e decisioni tempestive. In gioco ci sono i collegamenti di chi deve raggiungere la Penisola per lavoro, studio o cure".

Tra i temi sollevati anche le possibili difficoltà legate all'erogazione delle risorse e al rapporto con le istituzioni europee. "Eventuali difficoltà nell’erogazione materiale delle risorse che potrebbe porre l’Europa».

Nel suo intervento, Pais torna anche sulla situazione della tratta Alghero-Milano Linate, per la quale, dopo le gare andate deserte, resta da definire il futuro del servizio dal prossimo febbraio.

"Ad Alghero abbiamo già visto le conseguenze degli errori della Regione. Anche in questo caso il ministro Salvini è dovuto intervenire con il decreto ministeriale n. 201 del 16 settembre, che ha consentito di mantenere il regime vigente sulla rotta Alghero–Milano Linate e di proseguire il servizio con ITA Airways fino al 31 gennaio 2027. Dopo le gare andate deserte, la Regione ha annunciato un nuovo bando. A oggi, però, manca ancora una soluzione resa pubblica che garantisca il collegamento dal 1° febbraio".

Il consigliere comunale segnala il rischio di una possibile interruzione dei collegamenti in continuità territoriale per lo scalo algherese e per il Nord-Ovest della Sardegna, chiedendo alla Giunta regionale di chiarire le prossime mosse.

"La situazione è grave e si sta sottovalutando il rischio concreto che Alghero e il Nord-Ovest della Sardegna restino senza voli in continuità per Linate. La Giunta Todde dica subito quale procedura intende seguire, con quali tempi e come assicurerà il servizio dal 1° febbraio, cercando immediatamente collaborazione col Ministero, pronto a fare la sua parte", conclude Pais.