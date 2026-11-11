Le regioni italiane sotto una nuova ondata di maltempo, con piogge insistenti soprattutto al Nord e un marcato divario termico tra le regioni settentrionali e quelle meridionali. La perturbazione continuerà a interessare la Penisola fino al weekend, con precipitazioni abbondanti su Liguria, Toscana, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia.

A confermare il quadro è Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, che sottolinea la differenza tra le temperature registrate nelle diverse aree del Paese. "Il Settentrione - sottolinea - sperimenterà valori diurni compresi tra 10 e 14°C sotto precipitazioni insistenti. Sud e Isole Maggiori registreranno, invece, temperature fino a 25-26°C, valori ben superiori alle medie del periodo, e notti con minime fino a 19-20°C".

Mercoledì 11 novembre, al Nord si prevede un cielo molto nuvoloso, con piogge sulla Liguria orientale e sui settori alpini orientali. Fenomeni più deboli altrove e temperature massime comprese tra 11 e 15°C. Al Centro precipitazioni sull'Alta Toscana, mentre lungo l'Adriatico si alterneranno nubi e schiarite, con massime tra 17 e 20°C. Al Sud e sulle Isole il tempo sarà stabile e prevalentemente asciutto. Da segnalare la ventilazione moderata di Scirocco, con raffiche fino a 35-45 km/h, e temperature massime che potranno raggiungere i 25-26°C a Palermo e Siracusa.

Giovedì 12 novembre, al Nord sono attese precipitazioni abbondanti sulla Liguria e sulle Alpi orientali, con quota neve oltre i 2000-2200 metri. Le massime resteranno stazionarie tra 10 e 14°C. Al Centro le piogge interesseranno diffusamente la Toscana, per poi estendersi a Umbria e Lazio. Venti meridionali tesi, con raffiche fino a 50-70 km/h al largo e sui rilievi. Temperature massime tra 18 e 21°C. Al Sud piovaschi isolati sui settori tirrenici della Campania, venti moderati e mari molto mossi. Le massime potranno raggiungere i 24-25°C.

Venerdì 13 novembre, il maltempo insisterà soprattutto sul Friuli-Venezia Giulia, dove sono previste precipitazioni abbondanti. La quota neve si manterrà intorno ai 2000-2200 metri e le massime oscilleranno tra 11 e 14°C. Al Centro rovesci persistenti interesseranno l'Alta Toscana e il medio Tirreno, accompagnati da venti meridionali di burrasca, mari agitati o molto agitati e possibili mareggiate sulle coste esposte. Le temperature massime saranno comprese tra 18 e 21°C. Al Sud e sulle Isole transiteranno velature, con venti tesi da sud e punte di 25-26°C a Reggio Calabria e Catania.

Sabato 14 novembre, al Nord le piogge si concentreranno sull'Emilia-Romagna, mentre altrove sono previste schiarite. Le massime saranno comprese tra 12 e 15°C. Al Centro rovesci residui interesseranno Toscana, Umbria e Marche, con temperature tra 15 e 18°C. Al Sud e sulle Isole sono attese precipitazioni sparse sulla Campania e sulla Calabria tirrenica, mentre le massime raggiungeranno i 20-24°C.

La tendenza per domenica 15 novembre indica un graduale miglioramento, con attenuazione dei fenomeni e il ritorno di ampie schiarite su gran parte della Penisola.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, mercoledì 11 novembre:

Cielo irregolarmente nuvoloso con transito di velature; aumento della copertura della tarda serata.

Venti: deboli o localmente moderati in prevalenza da sud-ovest.

Mari: mossi.

Previsioni per la giornata di domani, giovedì 12 novembre:

Cielo prevalentemente nuvoloso con precipitazioni da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, a partire dalla mattinata, con cumulati deboli o localmente moderati.

Temperature: minime da lieve a moderato aumento, massime stazionarie o in lieve calo.

Venti: inizialmente deboli o localmente moderati da sud-est, in rotazione da sud-ovest e in intensificazione, con raffiche di burrasca in particolare sulle Bocche di Bonifacio e sui crinali orientali.

Mari: molto mossi, agitati i bacini occidentali e meridionali dalle ore centrali. Possibili mareggiate lungo le coste esposte nella seconda parte della giornata.

Previsioni per la giornata di venerdì 13 novembre

Cielo irregolarmente nuvoloso con precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporali, con cumulati deboli nella prima parte della giornata.

Temperature: in lieve diminuzione, localmente moderata sui settori centro-settentrionali.

Venti: moderati o localmente forti da ovest sud-ovest con rinforzi lungo le coste e sui crinali. Attenuazione dal pomeriggio.

Mari: agitati i bacini occidentali e meridionali, molto mosso altrove. Possibili mareggiate lungo le coste esposte nella prima parte della giornata.

Tendenza per i giorni successivi

Per le giornate di sabato e domenica si prevede cielo da parzialmente a irregolarmente nuvoloso con precipitazioni da isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli o localmente moderati, specie sulle zone occidentali. Le temperature minime saranno in generale diminuzione sabato e aumenteranno l'indomani; le massime saranno stazionarie sabato e in lieve diminuzione domenica. I venti soffieranno deboli o localmente moderati da ovest sud-ovest. I mari saranno molto mossi o mossi.