Il Movimento 5 Stelle mette a segno quella che Giuseppe Conte definisce senza esitazioni una “doppietta storica”. Nel giro di due anni, il M5S conquista per la prima volta due governi regionali: prima la Sardegna con Alessandra Todde, poi la Campania con Roberto Fico.

"Per il M5S è una doppietta storica: due governatori di Regione in due anni, quando prima non ne avevamo avuto mai nessuno. Questo ci dà ancora più forza e coraggio: lotteremo con le unghie e con i denti per cambiare le cose nel nostro Paese" ha scritto sui social il presidente del Movimento 5 Stelle.

"Portiamo a casa una doppietta storica. Prima la vittoria di Alessandra Todde che sta facendo benissimo in Sardegna, e ora abbiamo Fico che conosciamo con la sua serietà, impegno e dedizione e farà benissimo", ha poi ribadito Conte, arrivato a Napoli per festeggiare la vittoria del nuovo governatore campano.