Martedì 25 novembre, Egas sarà impegnata per circa 18 ore in lavori di manutenzione straordinaria lungo l'acquedotto Coghinas 2, che fornisce acqua grezza ai potabilizzatori Abbanoa di varie zone della Sardegna. Per garantire un adeguato approvvigionamento durante i lavori, è stato attivato un piano di distribuzione che considera le scorte disponibili, fonti alternative e i tempi di recupero necessari.

A Sassari, Porto Torres, Stintino, Castelsardo e Alghero saranno effettuate chiusure temporanee dell'erogazione per permettere il ripristino dei livelli d'acqua. Ad esempio, a Sassari alcune zone subiranno interruzioni fino alle prime ore di mercoledì e successivamente durante la notte di mercoledì e giovedì.

A Porto Torres, la fornitura sarà sospesa dalle prime ore di martedì fino alla mattina di mercoledì nel quartiere di Serra Li Pozzi. Scorte cumulative garantiranno l'erogazione a Stintino, mentre a Pozzo San Nicola e Agro ci sarà uno stop dalle prime ore di martedì fino alla mattina di mercoledì.

Inoltre, ad Alghero e Castelsardo sono previste chiusure temporanee con servizio sostitutivo tramite autobotti. Tutte queste misure sono necessarie per gestire al meglio l'emergenza idrica durante i lavori di manutenzione dell'acquedotto Coghinas 2.