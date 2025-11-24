Le squadre di pronto intervento di Abbanoa hanno concluso con successo, poco prima delle ore 15, i lavori di riparazione della condotta situata in via Corridoni a Quartu.



Attualmente, gli esperti del servizio idrico sono concentrati nel procedere con le operazioni per ripristinare completamente la fornitura d'acqua in tutta l'area residenziale. Si prevede che il servizio tornerà completamente attivo entro la fine di questa stessa giornata.

"Per eseguire i lavori - spiega Abbanoa - è stato necessario sospendere l'erogazione: si trattava infatti di un guasto su una condotta primaria in acciaio, del diametro di 350 millimetri, su cui bisognava effettuare saldature senza che fosse presente acqua nelle condotte. Per questo motivo è stato necessario procedere con una chiusura del serbatoio cittadino. L'erogazione è stata garantita nel litorale che è alimentato da un diverso acquedotto".

Abbanoa segnala che alla ripresa dell'erogazione l'acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.