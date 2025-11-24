Un’onda politica chiara e senza zone grigie chiude il lungo ciclo elettorale regionale del 2025. Tra domenica 23 e lunedì 24 novembre, Veneto, Campania e Puglia hanno scelto i loro nuovi governatori, consegnando tre vittorie nette: Roberto Fico in Campania, Antonio Decaro in Puglia e Alberto Stefani in Veneto.

Le proiezioni di Opinio Italia per Rai, ormai consolidate, certificano un risultato inequivocabile: due regioni al centrosinistra e una al centrodestra, mentre l’affluenza precipita ovunque sotto il 45%.

Con questo voto si chiude un anno elettorale iniziato a settembre con Marche e Valle d’Aosta, proseguito in ottobre con Calabria e Toscana.

Il Veneto conferma la tradizione: il centrodestra resta saldamente alla guida della regione. Alberto Stefani (Lega) ottiene il 61,3%, mentre Giovanni Manildo (campo largo di centrosinistra) si ferma al 30,5%. Terzo Riccardo Szumski (Resistere Veneto) con il 6,2%.

Il nuovo governatore esulta: “Grazie Veneti! È un onore rappresentarvi. Da domani sarò al lavoro, sarò il presidente di tutti, anche di chi non mi ha votato”, ha scritto Stefani sui social.

Anche Giorgia Meloni rivendica il successo: “Una vittoria frutto del lavoro, della credibilità e della serietà della nostra coalizione. A Stefani i miei complimenti”, dichiara la premier.

Il Veneto registra un crollo di partecipazione: -16,5 punti rispetto al 2020 (era al 61,1%). YouTrend segnala un centrodestra molto competitivo: FdI tra il 24–28%, Lega tra 22,5–26,5%, FI al 6–8%.

La Campania vira con decisione verso l’ex presidente della Camera Roberto Fico, candidato del centrosinistra, che supera il 58%. Edmondo Cirielli (FdI) si ferma al 36,5%, Giuliano Granato al 2,7%.

Anche qui la partecipazione crolla: -11 punti sul 2020.

Il risultato più schiacciante arriva dalla Puglia, dove Antonio Decaro (centrosinistra) vola al 66,9%.

Luigi Lobuono (centrodestra) si ferma al 31,7%.

Decaro parla di “responsabilità”: “È un risultato straordinario. Da domani lavorerò per meritare la fiducia di chi mi ha votato e di chi non mi ha votato”, afferma il nuovo governatore.

Il centrodestra riconosce la sconfitta: “Prendo atto della scelta degli elettori. Ho già telefonato a Decaro per congratularmi”, dice Lobuono.

In Puglia si registra la partecipazione più bassa tra le tre regioni. YouTrend fotografa un PD molto forte (25–29%) e un centrodestra in cui FI supera la Lega.