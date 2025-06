Passa all’unanimità in Sesta Commissione il parere alla delibera n.27/37 della Giunta regionale che conferma lo stanziamento annuale di 2,5 milioni di euro per il 2025/2026 riguardante i Centri antiviolenza e riprogramma le risorse non spese nell’annualità precedente pari a 420mila euro.

«Viste la rendicontazione dei centri – ha spiegato l’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi si è pensato di destinare le risorse residuali ad alcuni specifici capitoli di spesa». 240mila euro andranno a finanziare l’accoglienza di emergenza nei 12 Centri antiviolenza della Sardegna, ognuno dei quali riceverà 20mila euro. 100mila euro andranno ai superstiti delle vittime di femminicidio, 56mila euro per la formazione del personale delle forze dell’ordine. In delibera anche l’implementazione del sistema di monitoraggio dei Centri antiviolenza e il potenziamento del servizio informativo.

Rinviati alla prossima seduta della Commissione, prevista per il 10 luglio, i pareri sulla rimodulazione dei posti letto in Ogliastra e sulla specialistica ambulatoriale. Alcuni consiglieri di maggioranza e opposizione hanno richiesto un’integrazione della documentazione per poter avere un quadro più chiaro. Nei prossimi giorni gli uffici del Consiglio, in collaborazione con l’assessorato alla Sanità, provvederanno a raccogliere i dati mancanti.