Oltre 2,1 milioni di euro per sostenere le imprese apistiche della Sardegna messe in difficoltà dagli eventi climatici avversi degli ultimi anni. È l’intervento straordinario approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, Francesco Agus, per aiutare le aziende del comparto a ripartire dopo le criticità registrate tra il 2021 e il 2025.

La misura, prevista dalla legge regionale n. 20 del 21 settembre 2026, introduce un contributo economico una tantum destinato alle imprese apistiche colpite dalle conseguenze del cambiamento climatico. Un settore che negli ultimi cinque anni ha dovuto fare i conti con condizioni sempre più difficili, mettendo a rischio la continuità delle attività produttive e la tenuta economica delle aziende.

I contributi saranno erogati nel rispetto della normativa europea sugli aiuti "de minimis" in ambito agricolo, con un limite massimo complessivo di 50 mila euro per impresa unica nell’arco di tre anni.

"L’apicoltura è il settore agricolo che più di altri sta subendo le conseguenze del cambiamento climatico. Cinque anni di eventi avversi hanno messo a dura prova la tenuta economica delle aziende, rischiando di compromettere un patrimonio produttivo e di competenze fondamentale per il nostro territorio", dichiara l’assessore Francesco Agus.

L’intervento non si limiterà al sostegno economico immediato, ma punta anche a costruire strumenti per affrontare le nuove condizioni climatiche e rendere il comparto più resiliente. "Come condiviso nell’ultima riunione della Commissione apistica, stiamo lavorando su due direttrici: sostenere la ripartenza economica delle imprese e sviluppare, attraverso il coinvolgimento strategico delle agenzie regionali Laore e Agris e delle Università, strumenti che consentano al comparto di adattarsi alle nuove condizioni climatiche. Non vogliamo perdere neanche un’azienda a causa della crisi di questi anni", conclude l’assessore.