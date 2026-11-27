Un uomo è morto nel pomeriggio di oggi, venerdì 27 novembre 2026, durante una sparatoria avvenuta nella frazione di San Pietro di Cavarzere, in provincia di Venezia, durante un’operazione di polizia. Il conflitto a fuoco, come riporta Tgcom 24, avrebbe coinvolto tre persone e gli agenti intervenuti per eseguire due provvedimenti di arresto.

Secondo le prime informazioni, gli agenti, arrivati dalla Campania, stavano dando esecuzione ai provvedimenti quando sarebbe scoppiata la sparatoria. Uno dei destinatari dell’arresto è morto durante l’intervento, mentre un altro uomo presente sul posto è stato bloccato.

Il terzo uomo, anch’egli destinatario di un provvedimento di arresto e armato, sarebbe invece riuscito a scappare, facendo perdere le proprie tracce nei campi circostanti.

I tre, sempre come riporta il quotidiano online, si trovavano in una casa isolata, immersa nella campagna, quando è scattato l’intervento delle forze dell’ordine. Dopo la fuga, è stata avviata una vasta operazione di ricerca: diverse pattuglie della polizia sono impegnate nella zona per rintracciare il fuggitivo.

Parallelamente, gli investigatori stanno lavorando per ricostruire con esattezza la dinamica della sparatoria e chiarire quanto accaduto durante l’operazione.