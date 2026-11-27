Un primo passo concreto verso l’armonizzazione del trattamento economico dei dipendenti degli enti locali con quello dei lavoratori della Regione. Con l’approvazione dell’emendamento alla legge 20, diventano strutturali i 50 milioni di euro annuali già previsti per avviare il percorso di progressivo avvicinamento delle retribuzioni.

A darne notizia è l’assessore regionale agli Affari generali, Sebastian Cocco, che sottolinea il carattere permanente delle risorse e il passaggio definitivo dell’emendamento in aula.

"L’avevamo promesso e oggi possiamo annunciare un primo passo concreto verso la progressiva armonizzazione del trattamento economico dei dipendenti degli enti locali: non solo confermiamo i 50 milioni di euro annuali, ma questi diventano strutturali", spiega Sebastian Cocco, assessore agli Affari generali, annunciando il passaggio definitivo in aula che ha reso strutturale il primo step verso l’allineamento retributivo per i lavoratori degli enti locali.

Il prossimo appuntamento sarà martedì pomeriggio, quando all’ARAN Sardegna si aprirà il tavolo negoziale chiamato a definire le modalità e i tempi del trattamento economico aggiuntivo destinato ai dipendenti degli enti locali.

Sul tavolo ci sono due possibili soluzioni: l’introduzione di un’indennità di comparto oppure l’adozione della formula della quattordicesima. Sarà il confronto negoziale a stabilire quale strada intraprendere e come attuare concretamente il primo intervento di armonizzazione.

"Il prossimo passaggio - prosegue l’assessore - sarà quello di martedì pomeriggio con l’apertura del tavolo negoziale all’ARAN Sardegna che deciderà forme e tempi del trattamento economico aggiuntivo. Le opzioni sul tavolo sono due: o un’indennità di comparto o la formula della quattordicesima. Ma l’elemento di massima importanza - conclude Cocco - è aver dato alla progressiva armonizzazione retributiva un carattere permanente".