Quasi 300 studenti delle scuole medie e superiori di tutta la provincia di Sassari hanno partecipato, nella giornata di ieri, giovedì 26 novembre 2026, a un incontro dedicato al tema delle "scelte consapevoli", ospitato nell’Aula Segni della Facoltà di Giurisprudenza. Un momento di confronto e informazione pensato per offrire ai più giovani strumenti concreti di conoscenza e riflessione sui rischi legati all’uso di alcol e sostanze stupefacenti e sulle conseguenze che possono avere sulla salute, sulla libertà individuale e sulla vita quotidiana.

L’iniziativa ha posto al centro il valore della prevenzione e della consapevolezza, con l’obiettivo di aiutare i ragazzi a comprendere quanto le proprie decisioni possano incidere sul benessere psicofisico e sul futuro.

L’evento, moderato dal Commissario Capo della Polizia di Stato, dottoressa Virginia Rita Martinazzi, si è aperto con i saluti istituzionali del Questore di Sassari, dottor Filiberto Mastrapasqua, e del professor Giovanni Pruneddu, intervenuto in rappresentanza del Dipartimento di Giurisprudenza. Entrambi hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra forze dell’ordine, istituzioni accademiche e scuole nel percorso di formazione delle nuove generazioni.

Nel corso dell’incontro si sono susseguiti diversi interventi tecnici, che hanno affrontato il tema da prospettive differenti. Il dottor Paolo Milia, direttore del SerD, ha illustrato gli effetti diretti e a lungo termine dell’alcol e delle sostanze stupefacenti sull’organismo, approfondendo le conseguenze che il loro consumo può comportare per la salute.

Il dottor Inti Piras, dirigente della Polizia Stradale di Sassari, ha invece richiamato l’attenzione sui pericoli legati alla guida in stato di alterazione, soffermandosi sui rischi per chi si mette al volante e per gli altri utenti della strada.

Il dottor Paolo Pignataro, esperto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per le politiche contro la droga, ha infine approfondito gli aspetti legati alla prevenzione e al contrasto delle dipendenze, evidenziando il ruolo dell’informazione e degli interventi preventivi.

A concludere la giornata è stato il Prefetto Armando Forgione, Direttore Centrale per le Risorse Umane della Polizia di Stato. Nel suo intervento conclusivo ha ribadito l’impegno della Polizia di Stato al fianco dei giovani, sottolineando come la cultura della legalità e la consapevolezza siano elementi fondamentali per costruire un percorso di crescita e per essere realmente liberi.

L’incontro ha rappresentato un’occasione di dialogo tra studenti, istituzioni e professionisti, con un messaggio condiviso: conoscere i rischi, informarsi e maturare scelte consapevoli costituisce un passaggio fondamentale per tutelare la propria salute e affrontare il futuro con maggiore responsabilità.