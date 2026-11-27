Rivedere il piano dei trasferimenti dei detenuti sottoposti al regime del 41-bis nelle carceri sarde e garantire ai cittadini dell’Isola il diritto alla sicurezza e a uno sviluppo economico sano. È la richiesta della presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, che interviene sul tema alla luce delle ultime relazioni della Direzione investigativa antimafia, dell’informativa in Parlamento del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e delle dichiarazioni del ministro della Giustizia Carlo Nordio.

La presa di posizione arriva dopo l’intervento del consigliere regionale Valdo Di Nolfo, che aveva rinnovato la propria opposizione al piano di trasferimento di altri detenuti sottoposti al regime del carcere duro, richiamando le risultanze delle indagini della Direzione investigativa antimafia e il dibattito sulle possibili infiltrazioni della criminalità organizzata in Sardegna.

"Da mesi abbiamo deciso di difendere a voce alta la Sardegna che si vuole sviluppare onestamente. Concentrare così tanti detenuti al 41-bis nelle carceri sarde rischia di favorire le infiltrazioni criminali nella nostra isola. Le ultime relazioni della Direzione investigativa antimafia documentano una situazione che desta preoccupazione già da anni. A maggior ragione, oggi, dopo l’informativa discussa in Parlamento dal ministro Piantedosi, che lega la presenza dei 41-bis e delle loro famiglie alle infiltrazioni mafiose, lo Stato dovrebbe intervenire", dichiara la presidente Todde.

La governatrice richiama quindi le interlocuzioni già avviate con il Governo e le iniziative intraprese dalla Regione per chiedere un confronto sulla questione, contestando la decisione di procedere con ulteriori trasferimenti.

"Nonostante questi segnali, le ripetute richieste di confronto da parte della Regione, il ministro delle Giustizia Nordio ha deciso di procedere comunque a nuovi trasferimenti di detenuti 41-bis, aumentando ulteriormente i rischi per la Sardegna. In questi mesi abbiamo scritto al ministro, abbiamo chiesto spiegazione, abbiamo presentato ricorso al TAR", prosegue la presidente.

La richiesta della Regione è dunque quella di rivedere il piano relativo alla presenza dei detenuti sottoposti al regime del 41-bis nelle strutture penitenziarie sarde, con l’obiettivo di tutelare le comunità locali e le attività economiche del territorio.

"Noi chiediamo nuovamente e con forza di rivedere il piano sui 41-bis e di garantire ai cittadini sardi lo stesso diritto alla sicurezza e allo sviluppo economico sano che hanno gli altri cittadini italiani. È responsabilità dello Stato prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata e tutelare le nostre comunità e le nostre imprese", conclude Todde.