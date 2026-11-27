Tragedia nella mattinata di oggi, venerdì 27 novembre 2026, a Lecce, dove un avvocato di 46 anni, Vito Leonardo De Palma, è morto dopo essere precipitato dal sesto piano del palazzo in cui viveva.

Stando alle prime ricostruzioni, riportate da Tgcom 24, l’uomo sarebbe rimasto chiuso fuori casa senza le chiavi e avrebbe tentato di rientrare nella propria abitazione passando da un cornicione nella parte interna dell’edificio. Un tentativo finito drammaticamente: avrebbe perso l’equilibrio, precipitando nel vuoto.

Dalle prime risultanze investigative non emergerebbe infatti, come informa il quotidiano online, l'ipotesi di un gesto volontario. Gli inquirenti escluderebbero anche il coinvolgimento di altre persone, mentre la pista prevalente sarebbe quella di un tragico incidente.

A dare l’allarme è stata una residente dello stabile, che dal balcone della propria abitazione ha notato il corpo dell’uomo, ormai esanime, sul tetto dei garage. La donna ha immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma per il 46enne non c’è stato nulla da fare: i medici hanno potuto soltanto constatarne il decesso. Sono intervenuti anche i Vigili del fuoco, che hanno recuperato la salma, e gli agenti delle volanti.

Le indagini sono affidate alla Squadra mobile, con il supporto della polizia scientifica.