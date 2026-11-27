In Ogliastra, dal 27 al 29 novembre 2026, le guardie mediche saranno pienamente operative nelle sedi di Baunei, Gairo, Jerzu, Perdasdefogu e Villagrande Strisaili. Il servizio sarà disponibile dalle ore 20.00 di venerdì 27 novembre 2026, fino alle ore 8 di sabato 28 novembre e poi riprenderà dalle ore 10 dello stesso giorno fino alle ore 8 di lunedì 30 novembre 2026.

La guardia medica di Bari Sardo sarà attiva dalle ore 20di venerdì 27 novembre, fino alle ore 8 di sabato 28 novembre, e riprenderà servizio dalle ore 20 di domenica 29 novembre fino alle ore 7 di lunedì 30 novembre.

Il punto di continuità assistenziale di Ilbono sarà in funzione dalle ore 20 di sabato 28 novembre fino alle ore 8 di domenica 29 novembre.

A Seui, il punto di continuità assistenziale sarà disponibile dalle ore 20 di venerdì 27 novembre fino alle ore 8 di sabato 28 novembre e poi dalle ore 10 dello stesso giorno fino alle ore 8 di domenica 29 novembre. Il servizio riprenderà dalle ore 20 di domenica 29 novembre fino alle ore 8 di lunedì 30 novembre.

Il punto di continuità assistenziale di Tertenia sarà in funzione dalle ore 10 di sabato 28 novembre fino alle ore 8 di domenica 29 novembre.

La guardia medica di Tortolì sarà attiva dalle ore 10 di sabato 28 novembre fino alle ore 8 di domenica 29 novembre e riprenderà dalle ore 20 di domenica 29 novembre fino alle ore 8 di lunedì 30 novembre.

Chi avesse bisogno di assistenza può chiamare il Numero europeo armonizzato 116 117. Un operatore della Centrale regionale metterà in contatto con il medico di una postazione di continuità assistenziale vicina, per una consulenza telefonica o, se necessario, con il servizio di Emergenza urgenza 118.