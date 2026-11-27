L’Ente acque della Sardegna (Enas) ha pianificato interventi di manutenzione straordinaria per lunedì 30 novembre 2026 sull’acquedotto Coghinas 2, infrastruttura che fornisce acqua grezza ai potabilizzatori Abbanoa di Truncu Reale, che servono Sassari, Porto Torres e Stintino, e a quelli di Monte Agnese per Alghero.

I lavori, previsti per una durata di 16 ore (dalle 8 alle 24 di lunedì), comporteranno l’interruzione della fornitura d’acqua dal Coghinas.

Nel centro abitato di Alghero, l’erogazione idrica sarà sospesa a partire dalle 8 del mattino di lunedì 30 novembre. Abbanoa prevede di ripristinare il servizio alle 8 del mattino di martedì 1° dicembre. Saranno attivi i servizi sostitutivi con autobotti in via de Gasperi, via Corsica (La Pietraia) e piazzale della Pace, dalle 8.30 fino al termine dell’emergenza.

Nelle borgate Fertilia-Maristella, l’erogazione sarà garantita grazie alle riserve nei serbatoi locali.