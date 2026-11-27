Un legame profondo, di quelli che non hanno bisogno di parole, fatto di presenza, fiducia e compagnia, e che si è spezzato tragicamente sull’autostrada A24, in Abruzzo, dove entrambi hanno perso la vita in un incidente stradale. Andrea Vernarelli e Volt, il suo inseparabile cane di otto anni, condividevano viaggi, passeggiate, escursioni e piccoli momenti di vita quotidiana.

La drammatica notizia, riportata dalle testate locali, ha sconvolto Tivoli, città in cui Andrea, 41 anni, era nato e cresciuto. Imprenditore nel settore delle energie rinnovabili, Andrea coltivava passioni che raccontavano molto di lui: la montagna, il trekking, il calcio e la Lazio. E poi c’era Volt, il suo compagno di avventure, che non lasciava quasi mai, e condivideva con lui quella quotidianità fatta di movimento, libertà e affetto.

Andrea e Volt erano una presenza inseparabile. Chi li conosceva sapeva quanto fosse forte il loro legame e quanto il cane fosse parte della sua vita. La loro storia, oggi, è diventata anche il simbolo di una tragedia che ha colpito non soltanto una famiglia, ma un’intera comunità.

Dopo la notizia della morte, sui social sono arrivati numerosi messaggi di affetto, ricordi e cordoglio. Parole di chi ha condiviso con Andrea momenti, amicizie e pezzi di vita, e che oggi fatica ad accettare una perdita così improvvisa.

La tragedia sull’autostrada A24

La tragedia si è consumata lungo la A24 Roma-Teramo, nel tratto abruzzese tra Tagliacozzo e Carsoli-Oricola. Andrea era alla guida della sua Fiat Panda quando, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso il controllo del mezzo, rimanendo coinvolto in un incidente autonomo.

Dopo essere sceso dall’abitacolo, sarebbe stato travolto da un'altra automobile in transito. L’incidente ha coinvolto complessivamente quattro veicoli e ha richiesto l’intervento della Polizia stradale, impegnata negli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica.

La salma di Andrea è stata messa a disposizione della Procura di Avezzano, che coordina le indagini. Le auto coinvolte sono state sequestrate per consentire gli accertamenti.

Una tragedia improvvisa, che ha cancellato in pochi istanti due vite e lasciato un vuoto enorme. A Tivoli, oggi, il dolore è quello di una comunità che piange Andrea, ricordandolo attraverso le sue passioni, il suo sorriso, le amicizie e soprattutto quel legame speciale con Volt.