Nella giornata di oggi è stata costituita la Segreteria provinciale del Partito Liberaldemocratico (PLD) nella Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna.
Nel corso dell’incontro svoltosi ad Arzachena, gli iscritti aventi diritto di voto hanno eletto, a norma di statuto, il segretario provinciale, individuato nel dott. Massimo Bacciu, con mandato triennale.
La Segreteria provinciale, si legge in una nota del partito "nasce con l’obiettivo di dare avvio a una presenza politica seria e continuativa del PLD in Gallura, fondata su competenza, pragmatismo e attenzione ai temi dello sviluppo del territorio".