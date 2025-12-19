Quasi duemila persone denunciate, 158 arrestate, 158mila controllate e identificate. Sono alcuni numeri del bilancio delle attività svolte nel 2025 dai carabinieri del Comando provinciale di Nuoro, illustrate questa mattina dal comandante provinciale, colonnello Gennaro Cassese.

I militari del Comando provinciale hanno eseguito arresti importanti, risolvendo casi di omicidio come: il fermo dei cinque presunti autori dell'omicidio di Vincenzo Beniamino Marongiu, ucciso ad Arzana il 9 luglio dello scorso anno; l'arresto di un pregiudicato orunese, autore dell'omicidio di Luca Goddi, avvenuto a Orune il 4 agosto del 2023; l'arresto di due uomini siniscolesi indagati, a vario titolo, per alcuni degli incendi delle autovetture avvenuti in Baronia sin dal gennaio di quest'anno, tentata rapina e atti persecutori; l'arresto di due uomini di Orotelli per l'omicidio di Mario Graziano Loddo, avvenuto a Ortueri l'8 gennaio del 2023.

Il contrasto allo spaccio di droga ha portato alla scoperta e al sequestro di 59.355 piante di canapa illegali, suddivise su 17 piantagioni, all'ulteriore sequestro di circa 575 kg di marijuana già pronta per il commercio, attività che hanno consentito, in totale, di denunciare in stato di libertà 19 persone e arestarne altre 13. Sono state arrestate complessive 41 persone, denunciate in stato di libertà 61 e segnalate alla prefettura altre 158, dieci delle quali minorenni.

Decisiva è risultata anche la collaborazione dei carabinieri di Nuoro con il Comando provinciale di Livorno, nell'operazione conclusa il 18 maggio con l'arresto, nel Nuorese, degli autori di una rapina a un furgone portavalori avvenuta in Toscana il 28 marzo di quest'anno.

Attenzione è stata dedicata al fenomeno dei reati di genere o contro le fasce deboli, quella comunemente conosciuti come "codice rosso", impegno che ha portato a 162 denunce e 16 arresti.

Ha prodotto risultati anche il contrasto delle truffe online: a fronte di un aumento di circa l'11% dei reati denunciati (627 nel 2024, 697 nel 2025), è aumentato del 14% il numero di quelli dei quali sono stati scoperti e denunciati gli autori (202 nel 2024, 232 nel 2025).