Nel ricordo di Giancarlo De Angelis, Assistente Capo della Polizia di Stato scomparso prematuramente a causa di un male incurabile nel dicembre 2021, la Polizia di Stato con gli agenti della Squadra Volanti ha fatto visita ai bambini dell’ospedale Microcitemico accompagnati dalla moglie Katia e dal Dirigente Massimo Imbimbo, seguendo lo spirito solidale fortemente voluto da Giancarlo che in occasione delle festività natalizie lo vedeva promotore di iniziative di solidarietà verso i più bisognosi.
Un’iniziativa fortemente voluta per mantenere vivo il suo esempio, fatto di dedizione al lavoro ma anche di profondo impegno umano e solidale.
Ai piccoli pazienti sono stati distribuiti dei doni grazie alla disponibilità e collaborazione personale medico, in particolare del Prof. Salvatore Savasta dell’Ospedale Microcitemico di Cagliari.