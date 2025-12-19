Un secolo di vita festeggiato con un gesto di vicinanza e affetto. I Carabinieri della Stazione di Tempio Pausania hanno reso omaggio al signor Andrea, concittadino che ha recentemente raggiunto l’eccezionale traguardo dei 100 anni, condividendo con lui e la sua famiglia un momento di festa e di profonda umanità.

Una rappresentanza dell’Arma si è recata presso l’abitazione del centenario per congratularsi personalmente e porgere anche gli auguri per le imminenti festività natalizie. Un incontro semplice ma carico di significato, che ha voluto sottolineare il legame tra l'Arma e la comunità locale, in particolare con gli anziani, custodi della memoria e dei valori del territorio.

In segno di stima e affetto, i militari hanno donato al festeggiato il Calendario Storico dei Carabinieri e un panettone natalizio, simboli di una tradizione che unisce passato e presente. Il signor Andrea ha accolto i Carabinieri con emozione, circondato dall’affetto dei suoi familiari, in un clima di sincera cordialità.

"L’iniziativa si inserisce nello spirito di prossimità e solidarietà che caratterizza l’operato dell’Arma dei Carabinieri, impegnata non solo nella tutela della sicurezza, ma anche nella condivisione dei momenti più significativi della vita dei cittadini" si legge in una nota diffusa dai Carabinieri.

A nome di tutto il Comando Provinciale di Sassari, i Carabinieri hanno rivolto al signor Andrea i migliori auguri per questo straordinario traguardo e per un sereno Natale.