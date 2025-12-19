Un operaio di 42 anni è rimasto ferito nel pomeriggio di oggi in un infortunio sul lavoro avvenuto a Quartucciu. L’incidente si è verificato intorno alle 16 in un cantiere edile di via Piria, dove sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Selargius insieme al personale del Servizio SPRESAL dell’ASL di Cagliari.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, originario del Sulcis e impegnato nei lavori di realizzazione di una palazzina in costruzione, sarebbe precipitato da un’altezza di circa tre metri per cause ancora in fase di accertamento. Immediato l’intervento dei soccorsi: il personale del 118 ha prestato le prime cure sul posto e ha disposto il trasferimento dell’operaio in codice rosso all’Ospedale Brotzu di Cagliari.

Le condizioni del ferito, pur richiedendo cure ospedaliere, non sarebbero tali da far temere per la sua vita. Nel frattempo sono stati avviati gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le verifiche vengono condotte in collaborazione con l’autorità sanitaria e rientrano nell’attività di controllo e prevenzione svolta dall’Arma, in sinergia con gli enti competenti, a tutela dell’incolumità dei lavoratori.