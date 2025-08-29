Da lunedì Kamala Harris non avrà più la protezione del Secret Service. L’amministrazione di Donald Trump ha infatti revocato la tutela all’ex vicepresidente, ponendo fine alla proroga concessa dal suo predecessore Joe Biden.

La notizia è stata confermata da un funzionario della Casa Bianca alla Cnn e da documenti visionati anche dal New York Times. Secondo la normativa statunitense, gli ex presidenti mantengono la scorta per tutta la vita, mentre per gli ex vicepresidenti la protezione dura sei mesi dopo la fine del mandato. Per Harris il periodo si era concluso il 21 luglio, ma la protezione era rimasta in vigore grazie a un provvedimento riservato firmato da Biden poco prima di lasciare la Casa Bianca.

È proprio questa disposizione ad essere stata annullata da Trump con un documento datato giovedì e indirizzato alla nuova segretaria alla Sicurezza interna, Kristi Noem. Nella nota si autorizza l’agenzia federale a “interrompere qualsiasi procedura di sicurezza precedentemente autorizzata oltre quelle previste dalla legge” a partire dal 1° settembre 2025.