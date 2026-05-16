Tragedia nelle operazioni di recupero dei sub italiani morti alle Maldive. Un soldato delle Maldives National Defence Force ha perso la vita durante le attività di ricerca e salvataggio dei corpi dei due sub italiani deceduti nel corso di un’immersione nell’arcipelago dell’Oceano Indiano.

La notizia è stata riportata dai media maldiviani, secondo i quali il militare era stato soccorso e trasferito d’urgenza all’ospedale Adk in condizioni critiche. Nonostante i tentativi dei medici, però, il soldato non ce l’ha fatta.

Dramma nel dramma

La morte del soldato della Maldives National Defence Force è avvenuta durante le delicate operazioni di ricerca e recupero dei corpi dei sub italiani rimasti vittime, nei giorni scorsi, di una tragedia subacquea alle Maldive. La vicenda, già nota a livello internazionale, riguarda il gruppo di sub italiani scomparsi durante un’immersione nell’atollo di Vaavu, una delle aree più frequentate dagli appassionati di diving ma anche tra le più impegnative per via delle forti correnti e delle profondità elevate.

Secondo quanto ricostruito dalle autorità maldiviane, il gruppo stava effettuando un’immersione tecnica in una zona caratterizzata dalla presenza di grotte e cavità sommerse quando qualcosa sarebbe andato storto. Dopo il mancato rientro in superficie è scattato l’allarme e sono iniziate le ricerche coordinate dalla guardia costiera e dalle forze di difesa del Paese.

Le operazioni di recupero si sono rivelate particolarmente complesse a causa delle condizioni del mare, della profondità e della conformazione dell’area interessata. Proprio durante una delle missioni organizzate per individuare e recuperare i corpi dei sub italiani si è verificato il nuovo dramma che ha portato alla morte del militare maldiviano, rimasto gravemente ferito nel corso delle attività e successivamente deceduto in ospedale.

Sulla tragedia che ha coinvolto i sub italiani restano ancora aperti numerosi interrogativi. Tra le ipotesi prese in considerazione dagli investigatori ci sono possibili problemi tecnici durante l’immersione, difficoltà legate alle correnti o un disorientamento all’interno delle cavità sommerse. Le autorità locali stanno proseguendo gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.