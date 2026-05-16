La Regione Sardegna punta ancora sull’internazionalizzazione del comparto vitivinicolo e pubblica il nuovo bando per la Promozione del vino sui mercati dei paesi terzi, per l’annualità 2026-2027. Una misura strategica che mette a disposizione oltre 2 milioni di euro per sostenere le attività di promozione delle imprese vitivinicole sarde nei mercati extra Unione Europea.

“Con questo bando mettiamo a disposizione risorse importanti per sostenere la promozione nei mercati extra UE, un’azione che si aggiunge alle altre politiche messe in campo per rafforzare l’internazionalizzazione delle nostre produzioni agroalimentari” spiega l’assessore dell’Agricoltura Francesco Agus. “Vogliamo accompagnare le aziende sarde nell’apertura verso nuovi mercati e nel consolidamento delle relazioni commerciali già avviate, sostenendo concretamente chi investe sulla qualità e sulla promozione dei nostri prodotti”.

L’intervento finanzia azioni volte a rafforzare la presenza del vino sardo nei mercati internazionali, sostenendo la partecipazione a fiere e manifestazioni di settore, attività di comunicazione e promozione, studi e analisi per l’apertura a nuovi mercati e iniziative dedicate al consolidamento degli sbocchi commerciali già esistenti.

“Partecipare alle grandi fiere internazionali, intercettare nuovi consumatori e costruire reti commerciali solide significa creare nuove opportunità economiche per le imprese e per i territori. La promozione dei nostri vini all’estero - conclude Agus - non riguarda solo il prodotto, ma racconta l’identità, la cultura e la qualità della Sardegna nel mondo”.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 15 giugno 2026.