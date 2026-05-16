Un’altra piccolissima vittima si aggiunge al tragico bilancio dei viaggi della speranza nel Mediterraneo. Una neonata è morta la scorsa notte subito dopo lo sbarco a Lampedusa, stroncata da una grave ipotermia. La piccola si è spenta durante il trasferimento d'urgenza verso il Poliambulatorio dell’isola, rendendo vano ogni tentativo di rianimazione da parte dei medici.

La tragedia si è consumata intorno alle 4:30, quando sulla banchina di molo Favarolo sono approdati 55 migranti. Il gruppo era stato intercettato e tratto in salvo a largo dell'isola dalla motovedetta V1307 della Guardia di Finanza. Tra le persone soccorse, provenienti da Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone, c’erano anche sette donne e sei minori.

La neonata è risultata essere in condizioni critiche e assieme alla mamma è stata trasferita al Poliambulatorio dove i medici ne hanno dichiarato il decesso.