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Un'auto è stata danneggiata da una bomba carta lanciata alle prime ore del mattino di oggi in via Don Sturzo, ad Alghero.
L'esplosione è stata talmente violenta da investire anche la facciata dei palazzi adiacenti, mandando in frantumi i vetri delle finestre di alcune abitazioni. Fortunatamente non si registrano feriti.
Il pronto intervento dei Vigili del fuoco, allertati dagli abitanti della via, ha evitato danni ulteriori. Sull'episodio indagano gli agenti del commissariato di polizia di Alghero.