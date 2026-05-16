Il Tribunale del Riesame di Cagliari, a seguito dell'annullamento da parte della Corte di Cassazione delle precedenti ordinanze di liberazione nell'indagine per l'omicidio di Vincenzo Beniamino Marongiu, assassinato il 9 luglio 2024 ad Arzana, in Ogliastra, ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti di Roberto, Sergio e Gianluca Arzu, accusati di concorso nell'omicidio.

I tre sono rispettivamente due fratelli e un nipote di Sandro Arzu - suicidatosi in carcere pochi giorni dopo il suo arresto - ritenuto il responsabile del delitto e che risultava irreperibile dal marzo 2023.

Lo sviluppo giudiziario dell'inchiesta dà conto degli indizi raccolti all'esito di una complessa attività d'indagine condotta dal Nucleo operativo della Compagnia Carabinieri di Lanusei, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Cagliari, che il 26 maggio 2025 aveva portato al fermo d'indiziato di delitto nei confronti di cinque persone.

Gli elementi raccolti durante l'attività investigativa, condotta con il contributo dei Nuclei investigativi dei Comandi provinciali Carabinieri di Cagliari e Nuoro e della Compagnia di Carbonia, hanno permesso di acquisire elementi sulla dinamica dell'omicidio, il cui materiale esecutore sarebbe stato Sandro Arzu. È emersa inoltre una rete di monitoraggio e supporto, secondo la quale i fratelli di Arzu, Roberto e Sergio, e il nipote Gianluca, sarebbero stati presenti sul luogo del delitto, intenti a monitorare i movimenti della vittima e a segnalarne la presenza per l'esecuzione.