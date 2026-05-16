I controlli straordinari predisposti per il fine settimana e in concomitanza con i festeggiamenti per San Simplicio, patrono della città, hanno portato a un importante sequestro di stupefacenti nel porto gallurese. I finanzieri del Gruppo di Olbia hanno arrestato in flagranza un uomo di 54 anni, originario della provincia di Napoli, con la pesante accusa di traffico di stupefacenti. Il corriere è stato intercettato durante le operazioni di sbarco dei passeggeri dalla motonave Moby Orli, proveniente da Genova.

L'operazione delle Fiamme Gialle è scaturita dall'intensificazione dei servizi di monitoraggio sui flussi di veicoli in arrivo nell'Isola. Durante le verifiche sulla banchina, l'attenzione dei militari si è concentrata sul conducente di un'utilitaria. L'atteggiamento visibilmente nervoso dell'uomo, unito a risposte elusive e poco convincenti fornite ai finanzieri in merito alle ragioni del suo viaggio, ha spinto la pattuglia ad approfondire il controllo sul mezzo. Per questo motivo è stato richiesto il supporto delle unità cinofile del Corpo.

L'intuizione dei militari ha trovato immediata conferma grazie al lavoro dei cani antidroga Dante e Semia, che si sono mostrati da subito fortemente attratti dall'abitacolo della vettura. La successiva perquisizione approfondita del veicolo ha permesso di scoprire circa un chilo e mezzo di hashish. Lo stupefacente era stato abilmente occultato all'interno del mezzo e sigillato sottovuoto, un accorgimento utilizzato nel tentativo di eludere il fiuto dei cani e rendere più difficoltosa l'individuazione del carico.

La droga era già suddivisa in tre panetti e circa un centinaio di ovuli, una modalità di confezionamento che indica come le dosi fossero già pronte per la successiva commercializzazione sul territorio. Secondo le stime delle Fiamme Gialle, se immessa sul mercato, la sostanza avrebbe fruttato guadagni illeciti per oltre 15mila euro.

Al termine delle attività di rito, il 53enne è stato arrestato, mentre la droga e l'auto utilizzata per il trasporto sono state sottoposte a sequestro penale.