Fiamme alle prime luci dell’alba a Ittiri. Intorno alle 5 di questa mattina, una squadra operativa della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Sassari è intervenuta nel centro del paese per spegnere un incendio che ha avvolto un’auto e un furgone telonato, parcheggiati a breve distanza l'uno dall'altro.

Nonostante la tempestività dell'azione, entrambi i mezzi coinvolti sono rimasti fortemente danneggiati. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri. Al momento, le cause che hanno originato l’incendio restano ancora al vaglio degli specialisti e dei militari dell'Arma.