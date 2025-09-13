Julia Marie Gaiser, 24enne originaria di Bressanone e giovane promessa del pattinaggio artistico, ha perso la vita a Salisburgo dopo essere stata travolta da un camion mentre percorreva una pista ciclabile lungo la Gaisbergstrasse, una delle strade più frequentate della città austriaca.

Nonostante i tempestivi tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori, per la giovane non c’è stato nulla da fare: è morta sul posto. Il camionista è stato subito sottoposto all’alcoltest, risultato negativo. Le autorità locali hanno aperto un’inchiesta per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

“Aveva iniziato tardi l'attività sul ghiaccio, rispetto allo standard del nostro sport: aveva circa 8 anni, quando molte bambine iniziano già a 4-5 anni. Nonostante questo - ricorda con commozione la responsabile provinciale del pattinaggio artistico Anneliese Schenk, responsabile del settore pattinaggio artistico del comitato provinciale Fisg - Marie era riuscita a ottenere buoni risultati, grazie agli allenamenti quotidiani. Per lei il pattinaggio era tutto e viveva questo sport con grande passione. Per un periodo era stata anche convocata in nazionale”.