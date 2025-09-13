Una vera e propria “fabbrica della droga” nascosta tra le campagne di Arzachena. I carabinieri di Olbia, insieme allo Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna, hanno scoperto una maxi piantagione composta da circa 1.500 piante di canapa indica in diverso stato di maturazione e arrestato due imprenditori agricoli, sorpresi mentre tagliavano numerose piante e le caricavano su un furgone.

L’operazione è scattata in località Sa Raiola, dove i militari hanno individuato l’estesa piantagione. Durante le perquisizioni, in un casolare nelle campagne di Sant'Antonio di Gallura, sono stati trovati 1 chilo di cocaina e 8 chili e mezzo di hashish già pronte per il mercato, semilavorati di marijuana destinati alla trasformazione e diverso materiale esplosivo, tra cui miccia detonante e detonatori da cava perfettamente funzionanti.

La maxi piantagione, se immessa sul mercato, avrebbe fruttato diversi milioni di euro, alimentando il traffico di droga nell'isola.

L'intera operazione di polizia giudiziaria è stata coordinata e diretta dal Procuratore della Repubblica di Tempio Pausania, Gregorio Capasso.