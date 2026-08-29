Il Nepal potrebbe aver bisogno di 4-5 miliardi di dollari per la ricostruzione dopo le devastanti alluvioni di questa settimana. La stima è del ministero delle Finanze, secondo quanto riportato dai media nepalesi, ed è ancora preliminare mentre prosegue la valutazione dei danni.

Intanto sono atterrati all'aeroporto di Orio al Serio Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, i due escursionisti bresciani rimasti bloccati in Nepal a causa delle frane, "Siamo sani e salvi, l'importante è quello. Ma il pensiero va alla gente ancora isolata o sotto il fango, la concentrazione di tutti deve andare a loro".

La situazione resta drammatica: secondo i dati diffusi dalle autorità nepalesi, 826 persone risultano ancora irreperibili, tra cui 579 turisti, 466 dei quali stranieri. Tra i dispersi figurano anche Luca Barachini e Patrizia Marziale, coppia residente a Lugano.